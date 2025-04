Vrouw (32) aangehouden na dodelijke steekpartij in Sneek

Bij het steekincident aan de Furmerusstraat in Sneek dinsdag is een 39-jarige vrouw uit de Friese plaats overleden. Dat meldt de politie woensdag op X. Een 32-jarige vrouw uit Sneek is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het steekincident.

Rond 23:00 ontving de politie een melding van het incident. Op de galerij van een flat aan de Furmerusstraat werd het slachtoffer aangetroffen. Er werd nog medische hulpverlening opgestart, maar dit mocht helaas niet meer baten. De vrouw is aan haar verwondingen overleden.

In de buurt van de flat is de 32-jarige verdachte aangehouden. Ook zij was gewond. Ze zit woensdag nog vast. In dezelfde omgeving hield de politie ook een 31-jarige man aan voor een mishandeling. Of er een verband is tussen de twee zaken, moet nog blijken.

Hart van Nederland/ANP