Persoon overleden na steekpartij in Sneek, onduidelijkheid over toedracht

Een persoon is dinsdagavond overleden nadat hij of zij was neergestoken in de Friese plaats Sneek, meldt de politie op X. Het slachtoffer zou ter plekke aan de verwondingen zijn overleden. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd.

De persoon raakte gewond bij het steekincident aan de Furmerusstraat in de buurt Noorderhoek II in Sneek. Medische hulpverlening mocht voor het slachtoffer niet meer baten. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de achtergrond van het incident.