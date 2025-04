22-jarige asielzoeker overleden na steekpartij bij tankstation in Limburg

Een 22-jarige man die in februari werd neergestoken bij een tankstation in het Limburgse Oostrum is in maart overleden. Het Openbaar Ministerie bevestigde dit woensdag na berichtgeving van De Limburger. De man verbleef in Nederland als asielzoeker en woonde in een noodopvang in Oostrum.

Een andere man, een 32-jarige asielzoeker, zit vast. De twee verbleven in dezelfde noodopvang. Over het mogelijke motief voor de steekpartij zei het OM woensdag niets.

Op 5 juni is een pro-formazitting in de zaak. De 32-jarige wordt op dit moment verdacht van poging tot doodslag, aldus de woordvoerster van het OM. De verdenking is officieel nog niet aangepast nu het slachtoffer is overleden.

ANP