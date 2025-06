Voor 6de keer explosie bij pand in Oosterhout

Voor de zesde keer in een jaar tijd was er bij een pand aan de Bredaseweg in Oosterhout een explosie. Op zondagochtend rond 03.45 uur was er een ontploffing bij het gebouw. De politie trof een kleine brand aan en wist die zelf te blussen. Samen met de brandweer is het pand gecontroleerd en zijn er geen gewonden of slachtoffers gevonden.

Een sporenonderzoek is uitgevoerd en de zaak wordt momenteel verder onderzocht. Een eerder rechercheonderzoek werd beëindigd wegens gebrek aan aanknopingspunten, maar met nieuwe informatie hoopt de politie het onderzoek te kunnen heropenen. De politie roept daarom getuigen op zich te melden.