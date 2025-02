Vijf Amsterdammers opgepakt voor ontvoeringen en mishandelingen

De politie heeft maandagochtend vijf Amsterdammers aangehouden die vermoedelijk in opdracht ontvoeringen uitvoerden. De vijf in de leeftijd van 18 tot 23 jaar worden in ieder geval verdacht van het ontvoeren en mishandelen van een 21-jarige Amsterdammer en zijn mogelijk betrokken bij meer (gewelds)misdrijven.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In de video bovenaan leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De aanhoudingen waren op verschillende plekken in Amsterdam, maakte de politie dinsdag bekend. In totaal zijn zeven adressen doorzocht, waarvan ook één in Almere. Daarbij zijn drie vuurwapens, explosieven, een nepvuurwapen, een stroomstootwapen, tienduizenden euro's, een auto, merkkleding en gegevensdragers in beslag genomen.

Ernstig mishandeld

Het 21-jarige slachtoffer werd op 1 oktober vorig jaar 's avonds met grof geweld ontvoerd door drie mannen in een wit busje in Amsterdam-Oost. Hij werd later die avond in de omgeving teruggevonden en was volgens de politie ernstig mishandeld.

De politie vermoedt dat een aantal van de verdachten ook betrokken was bij een andere ontvoering en mishandeling. Ook toen werd het slachtoffer na "behoorlijk mishandeld" te zijn teruggebracht naar de omgeving van zijn woning.

Een verdachte mocht na verhoor door de politie naar huis. De rechter-commissaris besloot dat de rest voorlopig blijft vastzitten.

ANP