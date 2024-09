Man (19) gered na ontvoering in Rotterdam, 'was in auto getrokken'

De politie heeft dinsdagavond een 19-jarige man uit Rotterdam gered van een ontvoering. De man was volgens de politie "onvrijwillig in een auto getrokken", bevestigt een politiewoordvoerster na berichtgeving door De Telegraaf.

De ontvoering was in de buurt van de Sophiakade in de Rotterdamse wijk Kralingen. Na ongeveer een uur kon de politie de auto met daarin de ontvoerde Rotterdammer traceren. Twee mannen van 19 jaar uit Lelystad en Almere zijn opgepakt.

Waarom de man werd ontvoerd, weet de politie nog niet. "We zijn er nu druk mee bezig om dit uit te zoeken", aldus de woordvoerster.

ANP