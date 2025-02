Vijf agenten overgoten met benzine tijdens uithuiszetting

De politie in Heerlen is woensdagmiddag uitgerukt voor een uithuiszetting van een bewoner van een appartementencomplex aan de Douvenrade. De bewoner wilde echter niet meewerken, waarna hij een vloeistof over de agenten heen gooide. Vermoedelijk gaat het om benzine, meldt de politie.

Welke straffen zijn er eigenlijk in Nederland? Dat leggen we uit in bovenstaande video.

Door de actie kregen de agenten last van ademhalingsproblemen. Het ambulancepersoneel heeft de agenten nagekeken, waaruit bleek dat ze niet mee hoefden naar het ziekenhuis. Uit voorzorg kwam wel nog de brandweer ter plaatse.

De politie laat weten dat "agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd". "Daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een hoge straf geëist", aldus de politie. De bewoner van de woning is aangehouden.