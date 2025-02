Bezuiniging op brandweer dreigt: 'We breken af wat we morgen nodig hebben'

Een verwachte bezuiniging op rampenbestrijding, waaronder op de brandweer, leidt woensdag tot zorgen onder oppositie en coalitie in de Tweede Kamer. De veiligheidsregio's stuurden hierover vrijdag een alarmerende brief aan het kabinet. SP en GroenLinks-PvdA vragen direct om extra geld, terwijl coalitiepartijen VVD en PVV meer willen weten over de gevolgen van een kleiner budget.

De brandweer moet nu al creatief zijn om vrijwilligers te lokken. In Twente hebben ze een speciaal lokkertje om zzp'ers over te halen, zoals te zien in bovenstaande video.

De veiligheidsregio's waar de brandweer onder valt, zouden vanaf 2026 ruim 80 miljoen euro extra te besteden hebben. Door een bezuiniging die de coalitie in de formatieperiode heeft bepaald, wordt daarvan ongeveer 28 miljoen euro weer teruggedraaid. Ook het budget van gemeenten krimpt naar verwachting en dat leidt volgens de veiligheidsregio's tot een extra korting van 5 procent.

"Een bezuiniging van 5 procent extra per veiligheidsregio leidt naar verwachting tot het saneren van ongeveer honderd vrijwillige posten en 2000 tot 2500 vrijwilligers in Nederland", staat in de brief die de veiligheidsregio's aan het kabinet stuurden. "Nu bezuinigen betekent het afbreken van structuren en capaciteiten die we morgen nodig hebben."

'Dreigende situatie'

"Dit raakt ieders veiligheid", zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. "Eenmaal wegbezuinigd, dan komt het waarschijnlijk nooit meer terug." Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA) ziet in de hele Kamer oog voor het belang van de brandweer, en vindt dat daar financiële verplichtingen bij horen. "Boter bij de vis."

Max Aardema (PVV) spreekt van een "dreigende situatie", maar hij wil eerst meer duidelijkheid van het kabinet over de consequenties. Dat geldt ook voor VVD-Kamerlid Ingrid Michon, die erop wijst dat de Kamer het kabinet heeft gevraagd om het effect van de bezuiniging van 28 miljoen in kaart te brengen en alternatieven te zoeken. In een brief reageerde het kabinet nog niet concreet op dat verzoek, en daar is Michon "vrij teleurgesteld" over.

Hart van Nederland/ANP