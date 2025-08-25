Vier verdachten aangehouden na dood Nederlandse broers (15 en 17) in Istanbul

Vier mensen zijn aangehouden in Turkije in verband met de dood van twee Nederlandse broers, melden Turkse media. De jongens van 15 en 17 jaar uit Noord-Holland werden vrijdagochtend dood gevonden in hun hotelkamer in Istanbul.

Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Volgens Turkse media werden de jongens onwel nadat zij bij twee restaurants hadden gegeten in de buurt van het Taksimplein. De eigenaren van die restaurants zijn aangehouden. Inmiddels zijn drie verdachten voorwaardelijk vrij en de vierde heeft huisarrest gekregen, aldus Turkse media.

De vader van de jongens moest naar het ziekenhuis. Zondag werd duidelijk dat hij buiten levensgevaar is. Volgens de NOS is hij inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis, maar een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken kan dit niet bevestigen.

ANP