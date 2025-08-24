Vader van overleden Nederlandse broers Istanbul is buiten levensgevaar

De vader van de twee Nederlandse jongens die zijn overleden in een hotel in Istanbul, is buiten levensgevaar. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man ligt nog in een ziekenhuis in de Turkse stad en wordt daar verder behandeld.

De twee broers van 15 en 17 jaar, afkomstig uit Noord-Holland, werden vrijdagochtend dood gevonden in hun hotelkamer. Hun vader werd in het ziekenhuis opgenomen. Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Volgens Turkse media waren de jongens onwel geworden nadat ze hadden gegeten op het Taksimplein.

"De Nederlandse ambassade in Ankara, het consulaat-generaal in Istanbul en het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag verlenen de familie consulaire bijstand in deze zeer zware tijd", meldt de woordvoerder. Om privacyredenen kan het ministerie verder niets zeggen over de toestand van de Nederlandse man. Wel laat de woordvoerder weten dat familieleden met de man hebben kunnen praten.

ANP