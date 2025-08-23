Terug

Twee Nederlandse broers (15 en 17) overleden op hotelkamer Istanbul

Ongeluk

Vandaag, 09:56

In de Turkse stad Istanbul zijn twee Nederlandse broers van 15 en 17 jaar overleden in hun hotel. Dat bevestigt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken na berichtgeving in het AD en Turkse media. De vader van de jongens ligt in het ziekenhuis.

Wat er precies is voorgevallen is nog onduidelijk. Volgens Turkse media werden de jongens onwel nadat ze hadden gegeten op het Taksimplein. Hotelpersoneel zou de twee vrijdagochtend dood op hun kamer hebben gevonden.

Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan de familie, aldus de woordvoerder.

ANP

