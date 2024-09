Vier NAC-supporters opgepakt na rellen: burgemeester en club bieden excuses aan

De politie heeft vier NAC-supporters aangehouden die betrokken zouden zijn bij rellen na de wedstrijd Feyenoord – NAC afgelopen zondag. De groep, bestaande uit mannen van 22 tot 45 jaar, wordt maandag gehoord. Wat hen precies ten laste wordt gelegd, is nog onbekend.

De vier mannen, drie uit Breda en één uit het Belgische Lokeren, maakten deel uit van een groep NAC-supporters die na de wedstrijd vijf horecamedewerkers aanviel in het stadion. De ME moest ingrijpen om de medewerkers in veiligheid te brengen. Eén van hen moest voor verwondingen naar het ziekenhuis.

Voetbalgeweld is al langer een probleem in Nederland. Daarom wordt er al lange tijd gezocht naar een oplossing:

Excuses

Burgemeester Paul Depla van Breda bood eerder op maandag zijn excuses aan voor het wangedrag van NAC-supporters na afloop van de wedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip zondag. Daar werden vijf horecamedewerkers aangevallen door hooligans van de Bredase uitclub. Depla heeft geen woorden voor het gedrag van deze "kwaadwillende supporters", zei hij tegen het ANP.

De burgemeester biedt de slachtoffers zijn excuses aan. "Voor de mensen die het is aangedaan is het vreselijk, niet te accepteren. Zij stonden er om supporters gastvrij te ontvangen. Als je ze dan zo gaat aanvallen, heb ik daar geen woorden voor." Hij heeft contact opgenomen met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb om namens Breda zijn excuses aan te bieden.

'Persoonsgerichte maatregelen'

De Bredase burgemeester heeft maandagmiddag een overleg met de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en NAC om te kijken naar structurele maatregelen. De burgemeester wil met Bredase autoriteiten kijken of er "persoonsgerichte maatregelen" getroffen kunnen worden, zodat mensen die zich misdragen uit de stadions kunnen worden geweerd.

Hij roept "goedwillende supporters" op zich te melden met beelden en namen van personen die zich misdroegen, "desnoods via Meld Misdaad Anoniem". Volgens Depla verpest een klein groepje het voor de rest. "Als we daar niet met elkaar een front tegen vormen, zullen goedwillenden de dupe worden."

Compensatie slachtoffers

Ook NAC zegt sorry. In een statement zegt de club persoonlijk contact te zoeken met de slachtoffers om hen "op gepaste wijze te compenseren voor het ontstane leed". "Wij zetten hier als club een streep", zegt algemeen directeur Remco Oversier. "De club wordt op deze wijze kapotgemaakt. Wij tolereren dit gedrag niet en eisen de hoogst mogelijke straffen." De totale schade willen ze persoonlijk verhalen op de daders.

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat horecamedewerkers beter worden beschermd tegen ongewenst gedrag en agressie. "Dit incident is een schrijnend voorbeeld van de verharding van de samenleving. Het is niet alleen aan werkgevers en organisatoren om maatregelen te nemen; er ligt ook een duidelijke verantwoordelijkheid bij de overheid en mensen zelf om zich respectvol en fatsoenlijk te gedragen."

