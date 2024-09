Vier NAC-supporters nog vast na 'absurde' aanval op horecamedewerkers de Kuip

Vier NAC-supporters die zondag horecamedewerkers in stadion de Kuip hebben belaagd, zitten nog vast. Het incident gebeurde kort na afloop van de wedstrijd Feyenoord - NAC die de club uit Breda met 2-0 verloor. Vier medewerkers raakten lichtgewond, bevestigt de politie na berichtgeving van het AD. In totaal zijn tien mensen gearresteerd.

Kort na afloop van de wedstrijd waren de NAC-supporters op weg naar de uitgang. Daar troffen ze horecamedewerkers die per ongeluk tussen de hekken terecht waren gekomen. Ze werden belaagd. "De slachtoffers zijn er met wat schaafwonden vanaf gekomen. Maar het is absurd wat er is gebeurd, dit is van de gekke", zegt een woordvoerster van de politie.

Voetbalgeweld is al langer een probleem in Nederland. Daarom wordt er al lange tijd gezocht naar een oplossing:

2:26 Straks geen uitsupporters meer bij betaald voetbal? 'Je verpest het dan voor iedereen'

Ook in het uitvak ging het mis. Daar werd een verkooppunt, waarachter medewerkers probeerden te schuilen, omvergegooid. De medewerkers moesten over een hek klimmen om te vluchten.

De politie is nog op zoek naar andere verdachten. Er zijn geen Feyenoord-supporters aangehouden .

ANP/Hart van Nederland