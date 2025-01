Vier jongens opgepakt voor grote brand in voormalig schoenenmuseum Waalwijk

Vier jongens zijn aangehouden voor de grote brand in het voormalige schoenenmuseum in Waalwijk van afgelopen december. Ze meldden zich zelf bij de politie, nadat maandag in Bureau Brabant geblurde beelden van hen waren uitgezonden.

De brand woedde in de nacht van 30 op 31 december bij het leegstaande pand aan de Elzenweg. De politie ging al snel uit van brandstichting. Het voormalige schoenenmuseum was al vaker doelwit van vernielingen en kwam in aanmerking om gesloopt te worden, aldus de politie.

De politie ging er al van uit dat de verdachten minderjarig waren en bracht hen daarom onherkenbaar in beeld. Het viertal uit Waalwijk wordt verhoord.

ANP