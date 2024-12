Beelden: enorme ravage na brand schoenenmuseum in Waalwijk

De grote brand die maandagavond woedde in het voormalig schoenenmuseum in Waalwijk heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Dat is te zien op videobeelden die gemaakt zijn door een drone. Van een groot deel van het pand staat alleen het skelet nog overeind.

Iets na 22.00 uur werd de brand bij het leegstaande pand aan de Elzenweg gemeld. Vanwege de rook werd een NL-Alert verstuurd. Rond 02.00 uur was de brand onder controle. Bij de brand kwam asbest vrij.

De politie gaat uit van brandstichting en vraagt getuigen zich te melden.

Hart van Nederland/ANP