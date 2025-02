Vier jaar cel voor man die buurvrouw wilde laten verkrachten

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar vier jaar cel geëist, waarvan een jaar voorwaardelijk, tegen de 58-jarige Geoffrey S. uit Schagen. Hij heeft bekend dat door zijn toedoen zijn buurvrouw in haar eigen huis met geweld is belaagd door een man die haar wilde verkrachten.

S. had op een sekschatsite de identiteit van zijn buurvrouw aangenomen en zijn chatpartner uitgenodigd haar verkrachtingsfantasieën te komen vervullen. "Een zaak die we nog niet eerder hebben gezien", zei de officier van justitie. "Bijzonder en atypisch."

Op 15 februari vorig jaar belde de chatpartner, Sebastiaan A. (46), bij het slachtoffer aan en drong vervolgens met geweld haar woning binnen. Hij verkeerde in de waan dat de vrouw hem verwachtte. Zij was alleen thuis; haar man was naar zijn werk, de kinderen naar school. Er ontstond een hevige worsteling, waarbij de vrouw werd geslagen en gewond raakte. De man zei dat hij haar zou verkrachten. "De angst die ik op dat moment voelde, is niet in woorden te vatten", zei de vrouw in haar slachtofferverklaring ter zitting.

Geoffrey S. stuurde bezorgd appje

Uiteindelijk gaf A. op en verliet hij haar woning. De vrouw bleef ontredderd achter. Zij sloeg alarm bij buren verderop in de straat. Vijf weken later werd duidelijk dat haar buurman, met wie zij een vriendschappelijke en vertrouwelijke band had, het brein was achter wat haar was overkomen en haar belager expliciete instructies had gegeven. "Hij zat aan de andere kant van de muur", aldus de vrouw. Een dag na het geweld stuurde S. haar een bezorgd appje, waarin hij haar sterkte wenste en zijn hulp aanbood.

De politie kon A. bijna twee weken later aanhouden. S. zit sinds 8 maart vast, nadat het digitale rechercheonderzoek naar hem had geleid. Gebleken is dat in januari al een andere chatpartner van S. op pad is geweest met dezelfde bedoelingen als A. Hij is bij de buurvrouw van S. aan de deur geweest, kreeg argwaan en vertrok.

Gestolen identiteiten

S. heeft ook de identiteit van andere vrouwen misbruikt op sekssites, waaronder die van zijn eigen vrouw en die van dochters van vrienden. Met alle gestolen identiteiten chatte hij met tientallen mannen. S.' vrouw heeft hem inmiddels verlaten.

Verdachte A. staat dinsdagmiddag terecht.