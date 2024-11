'Vrouw vecht terug bij poging tot verkrachting in Nijmegen, dader op de vlucht'

De politie in Nijmegen is dringend op zoek naar een man die afgelopen nacht betrokken was bij een poging tot verkrachting. Een 25-jarige vrouw uit Arnhem werd in de nacht van vrijdag op zaterdag na het uitgaan aangevallen door een onbekende man in een steegje.

De verdachte zou geprobeerd hebben de vrouw te verkrachten, maar zij wist zich hevig te verzetten. Het slachtoffer raakte gewond tijdens de worsteling, maar wist zich uiteindelijk los te rukken. De dader vluchtte daarop weg, waarbij hij de telefoon van de vrouw meenam.

De politie heeft inmiddels camerabeelden opgevraagd en onderzoekt deze om de dader op te sporen. Ook hopen de agenten op hulp van getuigen die in de nacht van vrijdag op zaterdag iets opvallends hebben gezien rond de locatie van het incident.