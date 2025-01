Eerwraakzaak Roshin (28): verdachte wilde haar ‘in tweeën breken’

De vier mannen die verdacht worden van de moord op de 28-jarige Roshin uit eerwraak in Apeldoorn stuurden elkaar voor de fatale daad schokkende audioberichten en chats over haar lot. Dit kwam dinsdag aan het licht tijdens de eerste zittingsdag van hun strafproces in de rechtbank van Arnhem.

"Ze verdient het om in twee stukken weggegooid te worden," schreef de 27-jarige neef van het slachtoffer in een van de berichten. Aan de jongste broer van Roshin, ook verdachte, zou hij hebben geschreven: "Als ze niet gedood wordt, dan wordt ze gehandicapt."

In naam van traditie

De moord vond plaats op 5 september 2023 aan de Casper Fagelstraat in Apeldoorn. Volgens het Openbaar Ministerie werd Roshin van achteren aangevallen en met 28 messteken in haar hoofd, hals en bovenlichaam om het leven gebracht. Haar 3-jarige dochter was getuige van de moord en hield moeders hand vast bij de eerste steek in haar hals. Zij bleef ongedeerd.

De hoofdverdachte is Peshang A. (36), de broer van het slachtoffer. Hij werd direct na de steekpartij gearresteerd terwijl hij zich over zijn nichtje ontfermde. Hij vond dat ze zich niet had gedragen, vertelde hij direct op weg naar het politiebureau. Peshang heeft bekend zijn zus te hebben gedood onder invloed van cocaïne. "Ik was niet bij mijn verstand." De medeverdachten zijn zijn 28-jarige broer en twee neven uit Duitsland, onder wie Ahmad A. (37), de ex-man van het slachtoffer.

De familie verweet het slachtoffer "zedenloos gedrag" na haar scheiding en wilde dat ze terug bij haar ouders in Den Haag zou komen wonen, volgens traditie. Roshin wilde echter in Apeldoorn blijven wonen met haar dochtertje en kreeg een nieuwe relatie. "Als het meisje er niet was had ik je al gewurgd", stond in een bericht van haar 27-jarige broer.

De zaak gaat donderdag verder. Op deze tweede zittingsdag volgt het betoog van het OM, met vervolgens de strafeisen. Maandag 27 januari houden de advocaten hun pleidooien. De rechtbank doet op 20 februari uitspraak.

