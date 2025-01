Broers en neven staan terecht voor eermoord vrouw (28) Apeldoorn

In de rechtbank in Arnhem is dinsdag het proces gestart tegen vier mannen die worden beschuldigd van de moord op een 28-jarige vrouw uit Apeldoorn. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een daad van eerwraak. De toenmalige 3-jarige dochter van de vrouw was getuige van de gewelddadige moord. Het incident schokte de buurt en zorgde voor veel verontwaardiging.

Het slachtoffer werd op 5 september 2023 op de Casper Fagelstraat in Apeldoorn van achteren aangevallen. Volgens het Openbaar Ministerie werd zij met tientallen messteken om het leven gebracht. Onder de verdachten bevindt zich Peshang A. (36), de broer van het slachtoffer, die als hoofdverdachte wordt beschouwd. De andere drie verdachten zijn een tweede broer en twee neven uit Duitsland, van wie één de ex-man van de vrouw is.

Eermoord

Tijdens een eerdere zitting verklaarden de officieren van justitie dat de moord volgens de verdachten noodzakelijk was uit traditie. Peshang A. zou hebben gezegd: "Ze moest dood omdat ze zich niet hield aan de culturele normen." De aanklagers benadrukten dat de vrouw haar leven wilde leiden op een manier die beter bij haar en haar dochter paste, maar daarvoor met haar leven moest betalen.

De rechtbank heeft vier dagen uitgetrokken voor de zaak. Dinsdag komen de feiten aan bod en maken de nabestaanden gebruik van hun spreekrecht. Donderdag zal het Openbaar Ministerie de strafeisen bekendmaken. De pleidooien van de advocaten staan gepland voor maandag 27 januari.

ANP