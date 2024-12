Vader (23) van ontvoerde baby Santiago uitgeleverd aan Frankrijk

De Nederlandse autoriteiten hebben de 23-jarige vader van de ontvoerde baby Santiago uitgeleverd aan Frankrijk. Dat meldt persbureau AFP op basis van een ingewijde. De moeder (25) van de baby werd al eerder overgedragen aan de Franse justitie.

Santiago werd op 6 oktober te vroeg geboren en lag in een ziekenhuis bij Parijs. Volgens artsen moest het jongetje in een couveuse blijven. Zijn ouders negeerden echter het medisch advies en namen de baby mee op de vlucht. Wat volgde was een internationale klopjacht met behulp van opsporingsbevelen. Na enkele dagen werden de ouders uiteindelijk gearresteerd in Amsterdam.

Baby levend teruggevonden

Na de arrestatie is de baby direct opgevangen in een ziekenhuis. Later werd hij met een ambulance veilig teruggebracht naar Frankrijk. Franse autoriteiten meldden dat Santiago in goede gezondheid verkeerde. De moeder kwam vorige maand al vrij onder strikte voorwaarden.

De vader koos voor een uitgebreide juridische procedure om uitlevering te voorkomen, maar deze poging mocht niet baten. Inmiddels is ook hij overgedragen aan de Franse justitie, waar hij zich mogelijk moet verantwoorden voor de ontvoering van zijn zoon.

Hart van Nederland / ANP