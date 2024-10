Ouders die worden verdacht van ontvoering baby Santiago langer vast

De twee ouders die worden verdacht van ontvoering van hun pasgeboren baby Santiago blijven vastzitten. De rechter-commissaris heef dit maandag bepaald. De 23-jarige man en 25-jarige vrouw namen vorige week hun baby mee uit een Frans ziekenhuis en werden vrijdag gevonden in een hotel in Amsterdam, waar ze werden aangehouden. De politie beschouwt het meenemen van de baby als ontvoering.

Santiago werd op 6 oktober geboren en heeft sindsdien medische hulp nodig. Daarom verkeerde hij tijdens de ontvoering in levensgevaar. Vrijdag werden de ouders aangetroffen in Amsterdam. Niet alleen de ouders, maar ook de oma van de baby en twee andere kinderen waren in de kamer van het Amsterdamse Hotel Neutraal aanwezig.

Het Openbaar Ministerie van het Belgische Bergen meldde zaterdag dat het "geruststellende informatie" had gekregen over de gezondheid van de baby en de toestand daarvan. Er is nog weinig duidelijk over de beweegreden van de ouders. Het kan zijn dat ze bang waren de voogdij over hun kind te verliezen.

ANP