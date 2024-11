Vader en zoon aangehouden voor geweldsincidenten gerelateerd aan dakdekkersbedrijven in Den Bosch

In Den Bosch zijn er sinds begin juli meerdere geweldsincidenten geweest die voor een groot deel gerelateerd kunnen worden aan dakdekkersbedrijven. Op donderdagochtend hield de politie twee mannen aan in de Graafsewijk.

Het gaat om een 43-jarige vader en zijn 22-jarige zoon. De politie zou informatie hebben dat zij betrokken zijn bij een deel van deze incidenten. Huizen en voertuigen waren doelwit van explosies, die bijna allemaal veroorzaakt werden door zwaar, illegaal vuurwerk zoals cobra’s. Er zijn geen gewonden gevallen.

Onderzoek

Er zijn vijf voertuigen, personen- en bedrijfsauto’s, in beslag genomen voor onderzoek. Ook heeft de politie onderzoek gedaan in een bedrijfsruimte aan de Kemperlandstraat in Vught. Die zou door beide verdachten in gebruik zijn. Hier zijn gegevens verzameld voor nader onderzoek.

ANP