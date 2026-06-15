Vijf betrokkenen bij rellen Wijk bij Duurstede vrijgelaten, blijven verdacht

De sloten van de celdeuren waarachter nog vijf verdachten zitten van de anti-asielrellen in Wijk bij Duurstede gaan maandagavond open. Hoewel ze dus weer van hun vrijheid kunnen genieten, blijft het vijftal nog wel als verdacht aangemerkt. Twee anderen die aangehouden werden, kwamen eerder al vrij.

De mannen werden aangehouden wegens openlijke geweldpleging, het niet voldoen aan de identificatieplicht en het overtreden van het noodbevel dat was afgekondigd. Ze zijn niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Het Openbaar Ministerie moet nog besluiten over verdere vervolging.

Verontwaardiging

Alle burgemeesters uit de provincie Utrecht en minister Bart van den Brink (Asiel en Migratie, CDA) hebben het geweld scherp veroordeeld. De burgemeesters spreken hun steun uit aan collega Petra Doornenbal, de politie en de boa's die doelwit waren van het geweld.

Een groep die tegen de noodopvang van asielzoekers is zocht vrijdagavond de confrontatie met de politie. Aan de rellen deden circa zestig mensen mee, die vaak gezichtsbedekking droegen. Zij bekogelden het gemeentehuis onder meer met vuurwerk en stoeptegels. Het gebouw liep zware schade op. Ook camera's en verkeersborden werden vernield.