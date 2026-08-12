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Politie houdt drie verdachten aan na vluchtpoging en crash in Veenendaal

Crime

Vandaag, 11:08

De politie heeft dinsdagavond drie mannen aangehouden die ervan worden verdacht te hebben ingebroken in bedrijfsbusjes in Rhenen. Agenten kregen vlak na elkaar twee meldingen van een inbraak in bedrijfsbusjes, waarbij de verdachten zouden zijn weggereden in een auto. De politie zette vervolgens de achtervolging in.

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Na de tweede melding zag de politie de auto voorbijrijden, waarna agenten de achtervolging inzetten. Vervolgens negeerden de verdachten een stopteken van de politie. De vlucht van de verdachten duurde echter niet lang, want aan de Holleweg in Veenendaal crashte de auto tegen een aantal geparkeerde auto's. De politie wist vervolgens de drie mannen aan te houden.

In bovenstaande video zie je welke straffen we in Nederland hebben.

Meerdere verdachten aangehouden

De politie hield na de crash een 25-jarige man en een 29-jarige man uit Veenendaal aan en een 55-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Twee van de verdachten werden afgevoerd naar het ziekenhuis omdat ze mogelijk lichtgewond zijn geraakt bij de crash. De politie heeft de zaak in onderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

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