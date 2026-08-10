OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Automobilist belandt op bizarre plek naast Botlekbrug na incident

Ongeluk

Vandaag, 09:26

Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag op een steiger naast de Botlekbrug terechtgekomen. De bestuurder probeerde na het ongeluk te vluchten, maar werd later door de politie aangehouden.

De auto stond na het ongeluk rechtop op de steiger naast de brug. Hoe het voertuig daar precies terecht kon komen, is nog niet duidelijk. Volgens een 112-correspondent zou de automobilist onder invloed zijn geweest.

De bestuurder is na zijn aanhouding ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Omhoog takelen van auto

Een berger heeft de auto vanaf de steiger omhoog getakeld en weer op de brug gezet. Het is nog niet bekend of de steiger door het ongeluk beschadigd is geraakt.

Inmiddels is de Botlekbrug weer geopend voor verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.