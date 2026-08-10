Automobilist belandt op bizarre plek naast Botlekbrug na incident

Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag op een steiger naast de Botlekbrug terechtgekomen. De bestuurder probeerde na het ongeluk te vluchten, maar werd later door de politie aangehouden.

De auto stond na het ongeluk rechtop op de steiger naast de brug. Hoe het voertuig daar precies terecht kon komen, is nog niet duidelijk. Volgens een 112-correspondent zou de automobilist onder invloed zijn geweest.

De bestuurder is na zijn aanhouding ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Omhoog takelen van auto

Een berger heeft de auto vanaf de steiger omhoog getakeld en weer op de brug gezet. Het is nog niet bekend of de steiger door het ongeluk beschadigd is geraakt.

Inmiddels is de Botlekbrug weer geopend voor verkeer.