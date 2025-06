Man (22) veroordeeld tot veertig maanden cel voor vernielen 117 graven

De 22-jarige Mohamed B. uit Vleuten is veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan tien voorwaardelijk, voor onder meer het vernielen van 117 graven. Dat blijkt donderdag uit de uitspraak van de Rechtbank in Utrecht.

B. richtte volgens de rechtbank in mei vorig jaar een ravage aan op begraafplaats Daelwijck in de Utrechtse wijk Overvecht. "Ook in emotionele zin", aldus de rechtbank. Daarnaast wees de rechtbank op dat de vernielingen een grote groep nabestaanden van de overledenen heeft getroffen. De gesloopte graven zorgden voor veel verdriet en boosheid.

Graven werden met vermoedelijk een hamer bruut stukgeslagen en omgeduwd. Ook foto's van overledenen en stukken aardewerk moesten het toen ontgelden. B. heeft de grafschennis op Daelwijck deels vastgelegd op video. Hij heeft alleen dat deel bekend; het ging daarbij om de vernieling van twintig graven. De overige vernielingen ontkende hij of hij zweeg erover. B. "heeft zijn verantwoordelijkheid grotendeels niet willen nemen", merkte de rechtbank erover op

Terroristische organisatie

De grafvernieler werd vorig jaar opgepakt voor deelname aan een terroristische organisatie. De rechtbank verklaarde dit niet bewezen. Hij wilde in 2023 uitreizen naar Somalië om daar mee te strijden in de aanvallende jihad en als martelaar te sterven. Volgens de rechtbank was de man volop bezig met het zich aansluiten bij een terroristische organisatie, maar is hij niet daadwerkelijk uitgereisd. Wel is B. bezig geweest met de voorbereiding van terroristische misdrijven, aldus de rechtbank.

De rechtbank legde een lange lijst bijzondere voorwaarden op, waaraan B. zich tijdens zijn proeftijd van drie jaar moet houden. Zo mag hij niet in de buurt van een luchthaven komen (om alsnog uitreizen te voorkomen) en niet op begraafplaats Daelwijck. Ook mag hij geen sociale media gebruiken.

Hart van Nederland/ANP