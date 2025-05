Utrechtse grafvernieler aangevallen in rechtszaal, parketpolitie grijpt net op tijd in

Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor de rechtbank in Utrecht vijf jaar cel geëist tegen de 22-jarige Mohamed B. uit Vleuten, onder meer voor het vernielen van 117 graven op begraafplaats Daelwijck in de Utrechtse wijk Overvecht.

In mei vorig jaar zou B. grafstenen omver hebben getrapt en vernielingen hebben aangericht met een hamer. "De vernieling heeft er bij honderden mensen echt ingehakt", zei de officier van justitie. En dat blijkt: bij aanvang van de zitting probeerden twee mannen uit het publiek de verdachte in de rechtszaal aan te vallen. De parketpolitie kon net voorkomen dat zij de verdachte bereikten. De mannen zijn door de agenten uit de zaal verwijderd.

Naast grafschennis verdenkt het OM B. ook van het deelnemen aan een terroristische organisatie. B. zou in 2023 hebben willen uitreizen naar Somalië om deel te nemen aan de "aanvallende jihad" en als martelaar te sterven. B. zegt dat hij na zijn radicalisering weer tot inkeer is gekomen, maar volgens het OM is er alle reden om die bewering in twijfel te trekken.

Impulsief

Volgens de officier is de verdachte een man met twee gezichten. Enerzijds zorgzaam en tolerant, anderzijds aanhanger van de extreme en bloeddorstige ideologie van IS. B. kwam niet eerder in aanraking met justitie.

Niet eerder was er een strafzaak over het vernielen van zo veel graven, zei de officier. Over de impact op de betrokkenen zei B. tegen de rechter: "Pas in de gevangenis begon ik te begrijpen hoe kwetsend dit kan zijn voor nabestaanden. Het was veel te impulsief. Ik was dom bezig. Het beste dat ik kan doen is mijn excuses aanbieden." B. beriep zich bij veel vragen op zijn zwijgrecht.

