Utrechtse grafvernieler opgepakt voor deelname aan terroristische organisatie

Twee 21-jarige mannen uit Utrecht en Vleuten zijn aangehouden op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie, zo meldt het Openbaar Ministerie. Dit gebeurde afgelopen mei. Opvallend is dat één van hen ook wordt verdacht van het vernielen van graven in Utrecht.

De twee verdachten werden op 16 mei van dit jaar opgepakt omdat ze probeerden uit te reizen naar IS-gebied. De man uit Utrecht mag zijn proces onder bepaalde voorwaarden in vrijheid afwachten, omdat zijn voorlopige hechtenis is geschorst.

90 graven vernield

De Vleutenaar zit sinds zijn aanhouding nog steeds in voorlopige hechtenis. Uit het onderzoek van het OM naar de strafbare feiten waarvoor de verdachte aanvankelijk was aangehouden, kwam een nieuwe verdenking naar voren: de vernieling van graven in Utrecht. In de nacht van 4 op 5 mei 2024 werden ongeveer negentig graven op begraafplaats Daelwijck beschadigd.

"De vernieling van de graven lijkt samen te hangen met het gedachtegoed van de man," aldus het Openbaar Ministerie. Het OM meldt ook dat de gedupeerde nabestaanden op de hoogte zijn gebracht van de aanhouding van de verdachte.