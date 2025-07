Buurt geschokt na steekincident in Nieuwegein: 'Trauma voor het leven'

Bewoners van de Havezatedrift in Nieuwegein zijn geschrokken na het steekincident van maandagavond waarbij een jong meisje gewond raakte. Volgens buurtbewoners zou een verwarde man het kind met een schaar hebben aangevallen.

"Een verwarde man die al een paar dagen in zijn onderbroek honden aan het uitlaten was, die heeft haar met een schaar bewerkt," vertelt een buurtbewoner. De man zou nog niet lang in de wijk wonen. "Van wat ik gehoord heb, woont hij er pas net."

'Grote impact'

Verschillende kinderen zouden het incident hebben gezien. "Mijn kinderen hebben gezien dat er wat gebeurde," zegt een vader. De impact op de buurt is groot. "Dat zulke mensen gewoon los kunnen lopen, verschrikkelijk. Zeker voor het meisje zelf. Dat meisje heeft een trauma voor het leven."

De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De verdachte is aangehouden. Het slachtoffer raakte lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis. Ze is inmiddels weer thuis.