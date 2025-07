Meisje lichtgewond door steekincident Nieuwegein

Het meisje dat maandagavond betrokken was bij een steekincident aan de Havezatedrift in Nieuwegein is lichtgewond geraakt. Volgens de gemeente Utrecht hoefde ze niet naar het ziekenhuis. Eerder werd al bekend dat voor het incident een man is aangehouden.

Het slachtoffertje is inmiddels thuis. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Eerder meldde RTV Utrecht op basis van buurtbewoners dat er een verwarde man betrokken zou zijn bij het incident.

Impact

Burgemeester Marijke van Beukering leeft "natuurlijk vooral mee met het slachtoffer, haar familie en de omstanders die dit van dichtbij hebben gezien. Gelukkig is het slachtoffer veilig thuis bij haar familie, maar een incident als dit heeft altijd impact en ik kan me goed voorstellen dat het zorgt voor schrik in de hele gemeenschap".

Afgelopen februari werd in Nieuwegein een 11-jarig meisje doodgestoken op straat. Zij was een toevallig slachtoffer. Een man die al in beeld was bij politie en justitie zit vast voor dat steekincident.

ANP