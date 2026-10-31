Sovjet Ereveld in Leusden opnieuw beklad met leuzen: 'Tragisch en verdrietig'

Het Sovjet Ereveld in Leusden is zaterdag opnieuw het doelwit geworden van vandalisme. De obelisk en de gedenkmuur zijn besmeurd met rode en zwarte verf. Ook zijn er teksten aangebracht als 'Fuck Refugees' en 'Dutch government = commies'. Het is de tweede keer in enkele maanden dat de begraafplaats wordt beklad.

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Op het ereveld liggen 865 oorlogsslachtoffers uit de voormalige Sovjet-Unie begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven kwamen. Op beelden die de begraafplaats op sociale media heeft gedeeld, zijn ook teksten te zien als 'Not against Russians but against commies'.

In juli werden al bijna 150 grafstenen, de obelisk en de gedenkmuur met rode verf besmeurd. In de bovenstaande video zie je hoe het ereveld toen werd aangetroffen.

'Tragisch en verdrietig'

Directeur Remco Reiding van Stichting Sovjet Ereveld reageert aangeslagen op de nieuwe bekladding. "Dat deze herdenkingsplek opnieuw is beklad, raakt ons diep. Niet alleen vanwege de schade, maar vooral vanwege het gebrek aan respect voor de oorlogsslachtoffers en hun nabestaanden", zegt hij.

De stichting is in overleg met de betrokken autoriteiten en hoopt dat er maatregelen komen om herhaling te voorkomen. "We blijven ons inzetten voor een respectvolle herdenking van deze oorlogsslachtoffers en het vertellen van hun verhalen, zoals in de Sovjet Ereveld Experience", aldus Reiding.

Politie doet onderzoek

De politie kreeg zaterdagmiddag een melding van de bekladding en was zaterdagavond nog bezig met sporenonderzoek. Wie verantwoordelijk is voor de vernielingen, is niet bekend. Bij de eerdere bekladding in juli werden onder meer de teksten 'Fuck Putin' en 'Fuck Zelensky' aangebracht.