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Ruim honderd graven beklad op Sovjet Ereveld: 'Dit gaat alle grenzen over'

Crime

Vandaag, 16:30

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Op het Sovjet Ereveld in Leusden zijn zo'n 150 graven beklad. Met rode verf zijn in de nacht van donderdag op vrijdag verschillende leuzen op de grafstenen aangebracht, gericht tegen onder meer de Oekraïense en Russische president en de islam.

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De bekladding zorgt voor grote verslagenheid bij Remco Reiding, directeur van de Stichting Sovjet Ereveld. "We zijn enorm geschrokken en verdrietig. In al die jaren hebben we hier al veel meegemaakt. Maar zoiets?", vertelt hij aan Hart van Nederland. "We zetten ons in om die jongens die hier begraven zijn een gezicht en een waardige plek te geven. Mensen zijn altijd van harte welkom om een kaarsje aan te steken of bloemen te leggen. Maar nu gebeurt dit."

Reiding kreeg vrijdagochtend een melding van de bekladding en haastte zich naar de begraafplaats. "Het ziet er vreselijk uit en de boodschappen zijn behoorlijk politiek en racistisch. Alles is beklad met graffiti. Het is erg heftig."

Onacceptabel

Gerold Bouwmeester, burgemeester van Leusden, noemt de bekladding van de begraafplaats onacceptabel. "Hier liggen mensen begraven die hebben gevochten en hun leven hebben gegeven voor onze vrijheid. Zij verdienen ons respect. Dit gaat alle grenzen over. Door oorlogsgraven op deze manier te bekladden, wordt niet alleen de nagedachtenis van de slachtoffers aangetast, maar worden ook nabestaanden en vele anderen diep geraakt."

De politie doet onderzoek naar de bekladding en is op zoek naar getuigen. "Een graf is een heilige plek van rust en herinnering, het verstoren daarvan is een grove aantasting van menselijke waardigheid. Om die reden nemen we de zaak hoog op en doen we zorgvuldig en gedegen onderzoek", schrijft de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

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