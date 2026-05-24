Graven vernield op kerkhof Zwolle, mogelijk voertuig overheen gereden

Crime

Vandaag, 16:27

Op een kerkhof aan de Bisschop Willebrandlaan in Zwolle zijn dit weekend meerdere graven beschadigd geraakt, mogelijk omdat er met een voertuig overheen is gereden. Dat meldt de politie. Naar mogelijke daders wordt nog gezocht.

De politie laat weten dat uit sporenonderzoek is gebleken dat de graven waarschijnlijk zijn vernield met een voertuig. Ook is er schade aan het hek van de begraafplaats, wat erop wijst dat er met een voertuig tegenaan is gereden.

Wanneer de vernielingen hebben plaatsgevonden, is onbekend. De politie heeft buurtonderzoek verricht en zoekt naar getuigen.

Door ANP

