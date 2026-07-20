Alle bekladde grafstenen op Sovjet Ereveld in Leusden schoongemaakt

Het Sovjet Ereveld in Leusden is sinds maandag weer toegankelijk voor bezoekers. Alle 144 grafstenen die begin juli waren beklad met rechts-extremistische leuzen zijn inmiddels schoongemaakt. De politie heeft nog geen verdachte in beeld en zet het onderzoek voort.

De politie heeft nog geen dader in beeld, maar zegt de vernieling zeer serieus te nemen. "Dit is niet zomaar een bekladding." Volgens een woordvoerder van de politie is het lastig rechercheren als er geen getuigen zijn.

Volgens Remco Reiding, directeur van Stichting Sovjet Ereveld, was het een flinke klus om de stenen schoon te krijgen. "Ze zijn poreus, dus de verf is diep naar binnen gedrongen." Reiding hoopt dat gemeente en politie zich maximaal inspannen om herhaling te voorkomen.