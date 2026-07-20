OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Alle bekladde grafstenen op Sovjet Ereveld in Leusden schoongemaakt

Crime

Vandaag, 14:13

Link gekopieerd

Het Sovjet Ereveld in Leusden is sinds maandag weer toegankelijk voor bezoekers. Alle 144 grafstenen die begin juli waren beklad met rechts-extremistische leuzen zijn inmiddels schoongemaakt. De politie heeft nog geen verdachte in beeld en zet het onderzoek voort.

De politie heeft nog geen dader in beeld, maar zegt de vernieling zeer serieus te nemen. "Dit is niet zomaar een bekladding." Volgens een woordvoerder van de politie is het lastig rechercheren als er geen getuigen zijn.

Volgens Remco Reiding, directeur van Stichting Sovjet Ereveld, was het een flinke klus om de stenen schoon te krijgen. "Ze zijn poreus, dus de verf is diep naar binnen gedrongen." Reiding hoopt dat gemeente en politie zich maximaal inspannen om herhaling te voorkomen.

Door ANP

Lees ook

Ruim honderd graven beklad op Sovjet Ereveld: 'Dit gaat alle grenzen over'
Ruim honderd graven beklad op Sovjet Ereveld: 'Dit gaat alle grenzen over'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.