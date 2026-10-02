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Vijf mannen weer vrij na achterlaten bagage op treinstations

Crime

Vandaag, 11:03

De vijf mannen die dinsdag werden aangehouden vanwege onbeheerde bagage op treinstations in Utrecht en Haarlem, zijn weer op vrije voeten. Ze blijven wel verdachten, meldt de politie vrijdag. Het onderzoek in beide steden loopt nog.

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Dinsdag werden binnen korte tijd onbeheerde tassen aangetroffen op vier treinstations. Het ging om Utrecht Centraal, Haarlem, Rotterdam Centraal en Dordrecht.

De vondsten zorgden voor onderzoek, maar uiteindelijk bleek in alle gevallen geen sprake van gevaar.

Mannen blijven verdachten

In Utrecht werden twee mannen van 32 jaar aangehouden. Zij zijn donderdag vrijgelaten, laat een woordvoerder van de politie Midden Nederland weten.

In Haarlem werden drie mannen van 37, 37 en 62 jaar aangehouden. Ook zij zijn inmiddels heengezonden. Alle vijf de mannen hebben geen vaste woon of verblijfplaats en blijven verdachten.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

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