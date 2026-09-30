OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Drie mannen (37, 37 en 62) nog vast na vondst koffers op station Haarlem

Crime

Vandaag, 13:23

Drie mannen die dinsdag zijn aangehouden na de vondst van achtergelaten bagage op station Haarlem Centraal, zitten nog altijd vast. Het gaat om twee mannen van 37 jaar en een man van 62 jaar, meldt de politie. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De drie zitten vast voor verhoor en verder onderzoek. De politie onderzoekt hun rol en betrokkenheid bij de achtergelaten bagage. Meer informatie kan de politie op dit moment niet geven.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Koffers gevonden op stations

Dinsdag werden op Haarlem Centraal onbeheerde koffers gevonden. Delen van het station werden daarop uit voorzorg tijdelijk ontruimd en afgezet. In de koffers werd uiteindelijk niets verdachts aangetroffen. De drie mannen werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde.

Ook bij stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers gevonden. Of de incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. In Utrecht werden ook twee mensen aangehouden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Vier stations kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen
Crime
Vier stations kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.