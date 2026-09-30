Drie mannen (37, 37 en 62) nog vast na vondst koffers op station Haarlem

Drie mannen die dinsdag zijn aangehouden na de vondst van achtergelaten bagage op station Haarlem Centraal, zitten nog altijd vast. Het gaat om twee mannen van 37 jaar en een man van 62 jaar, meldt de politie. Ze hebben geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.

De drie zitten vast voor verhoor en verder onderzoek. De politie onderzoekt hun rol en betrokkenheid bij de achtergelaten bagage. Meer informatie kan de politie op dit moment niet geven.

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Koffers gevonden op stations

Dinsdag werden op Haarlem Centraal onbeheerde koffers gevonden. Delen van het station werden daarop uit voorzorg tijdelijk ontruimd en afgezet. In de koffers werd uiteindelijk niets verdachts aangetroffen. De drie mannen werden aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde.

Ook bij stations in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht werden koffers gevonden. Of de incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. In Utrecht werden ook twee mensen aangehouden.