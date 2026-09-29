Vier stations kort na elkaar ontruimd om achtergelaten tassen

Zeker vier stations zijn dinsdagochtend kort na elkaar ontruimd vanwege achtergelaten tassen en andere spullen. Het gaat om stations in Rotterdam, Utrecht, Haarlem en Dordrecht. Of de incidenten met elkaar te maken hebben, is nog niet duidelijk. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven, laat de NS weten.

Treinverkeer wordt weer opgestart

Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar stopten al die tijd geen treinen. Het treinverkeer wordt nu weer opgestart, meldt de NS.

De Rotterdamse politie laat weten dat de eigenaar van de koffer die op Rotterdam Centraal was achtergelaten zich inmiddels heeft gemeld. Er bleek niets gevaarlijks in te zitten.

Verband nog onduidelijk

De vier incidenten vonden dinsdagochtend kort na elkaar plaats. Of er sprake is van toeval of dat er een verband bestaat tussen de achtergelaten spullen, is nog niet duidelijk. "Dat is ook precies de vraag die wij hebben", liet een woordvoerder van ProRail eerder dinsdag al weten. "We hebben daarover contact met de betrokken instanties."

In ieder geval gaat de spoorbeheerder de ruim vierhonderd stations in Nederland nu niet preventief controleren. Waar nodig kunnen camerabeelden worden bekeken. De woordvoerder benadrukt dat de kans bestaat dat nu iedere tas als verdacht wordt gezien. "Daar moeten we ook een beetje voor waken", zegt hij.

Drie mensen aangehouden

De politie heeft drie mensen aangehouden die mogelijk betrokken zijn bij de achtergelaten koffers op station Haarlem. Dat bevestigt de politie aan een correspondent ter plaatse.