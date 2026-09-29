Vijf arrestaties na vondst achtergelaten bagage op stations

De politie heeft dinsdag vijf personen aangehouden nadat op Utrecht Centraal en Haarlem Centraal onbeheerde bagage was aangetroffen. Uit voorzorg werden delen van beide stations tijdelijk ontruimd en afgezet. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt nog.

Op Utrecht Centraal werden twee tassen onderzocht door een explosievenverkenner. Er bleek niets gevaarlijks in te zitten. De politie heeft daar twee mensen aangehouden omdat zij hun tassen onbeheerd hadden achtergelaten.

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V erstoren van openbare orde

Ook op Haarlem Centraal zijn aanhoudingen verricht na het aantreffen van onbeheerde koffers. Een politiewoordvoerder meldt desgevraagd dat er niks verdachts in de koffers is gevonden. De personen zijn aangehouden op verdenking van het verstoren van de openbare orde, zegt zij.

De incidenten volgen kort op elkaar. Eerder werden ook op Rotterdam Centraal en in Dordrecht onbeheerde tassen gevonden. Op Rotterdam Centraal meldde de eigenaar van een koffer zich. Daarin bleek niets gevaarlijks te zitten. In Haarlem lag het treinverkeer tijdelijk stil. Of de verschillende incidenten met elkaar te maken hebben, is nog onduidelijk.