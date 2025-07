Flat in Utrecht ontruimd wegens melding gevaarlijke stoffen

Een flat in Utrecht is uit voorzorg ontruimd wegens een politieonderzoek, bevestigt de politie na berichtgeving van onze correspondent. In het onderzoek wordt gekeken naar mogelijk gevaarlijke stoffen die zijn aangetroffen in een auto aan de Beneluxlaan.

Hoeveel mensen geëvacueerd moesten worden uit het nabijgelegen flatgebouw aan de Aziëlaan is niet bekend. Volgens de correspondent gaat het om een gebouw van achttien verdiepingen, maar zouden veel mensen niet thuis zijn wegens de zomervakantie.

Volgens de veiligheidsregio zijn de Beneluxlaan ter hoogte van de flat en het Europaplein afgesloten tot meer bekend is over de aard van de stof.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) zou ter plaatse zijn.

ANP