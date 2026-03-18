Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Quad rijdt dwergteckel Jody dood en rijdt door, baasje Jacob-Jan ontroostbaar

Crime

Vandaag, 10:28 - Update: 6 minuten geleden

Link gekopieerd

Hondenbaasje Jacob-Jan Duijst (61) is diep bedroefd. Begin maart is zijn 9-jarige dwergteckel Jody doodgereden door een roekeloze quadbestuurder. De bestuurder reed door en is sinds het ongeluk spoorloos verdwenen. Jacob-Jan roept mensen op om zich bij hem te melden als ze meer informatie hebben over de bestuurder.

Het ging op 1 maart helemaal mis. Het hondenbaasje was met Jody aan het wandelen op de Laakweg in Bunschoten. Jody was aan het spelen met een andere hond en in de verte zag Jacob-Jan een quad aankomen rijden met hoge snelheid. In plaats van dat de bestuurder afremde, reed de quad dwars over de dwergteckel heen. "Jody rolde heen en weer. Ik ging naar haar toe en ze keek me nog aan. Eerst wilde ik nog een dierenarts bellen, maar toen overleed ze ter plekke", zegt Jacob-Jan tegen RTV Utrecht.

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
2:04

Posters opgehangen

Het hondenbaasje heeft meteen 112 gebeld, maar de quadbestuurder is dan al nergens meer te bekennen. Camerabeelden uit de buurt mochten ook niet baten. Daarom heeft Jacob-Jan nu in de omgeving posters opgehangen. Hij roept mensen op om zich te melden als ze meer informatie hebben over de quadbestuurder. "We zijn kapot van verdriet en hopen dat iemand iets heeft gezien of camerabeelden heeft van de omgeving op dat tijdstip", is te lezen op de posters.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.