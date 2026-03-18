Quad rijdt dwergteckel Jody dood en rijdt door, baasje Jacob-Jan ontroostbaar

Hondenbaasje Jacob-Jan Duijst (61) is diep bedroefd. Begin maart is zijn 9-jarige dwergteckel Jody doodgereden door een roekeloze quadbestuurder. De bestuurder reed door en is sinds het ongeluk spoorloos verdwenen. Jacob-Jan roept mensen op om zich bij hem te melden als ze meer informatie hebben over de bestuurder.

Het ging op 1 maart helemaal mis. Het hondenbaasje was met Jody aan het wandelen op de Laakweg in Bunschoten. Jody was aan het spelen met een andere hond en in de verte zag Jacob-Jan een quad aankomen rijden met hoge snelheid. In plaats van dat de bestuurder afremde, reed de quad dwars over de dwergteckel heen. "Jody rolde heen en weer. Ik ging naar haar toe en ze keek me nog aan. Eerst wilde ik nog een dierenarts bellen, maar toen overleed ze ter plekke", zegt Jacob-Jan tegen RTV Utrecht.

Benieuwd welke straffen er in Nederland zijn? Zie onderstaande video:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Posters opgehangen

Het hondenbaasje heeft meteen 112 gebeld, maar de quadbestuurder is dan al nergens meer te bekennen. Camerabeelden uit de buurt mochten ook niet baten. Daarom heeft Jacob-Jan nu in de omgeving posters opgehangen. Hij roept mensen op om zich te melden als ze meer informatie hebben over de quadbestuurder. "We zijn kapot van verdriet en hopen dat iemand iets heeft gezien of camerabeelden heeft van de omgeving op dat tijdstip", is te lezen op de posters.