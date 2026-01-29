Man en vrouw uit Dordrecht opgepakt voor explosiereeks Baarn

De politie heeft dinsdag een man van 26 en een vrouw van 21 uit Dordrecht opgepakt op verdenking van het plaatsen van een explosief in Baarn afgelopen zomer, zo liet de politie donderdag weten. In de Utrechtse plaats werden in 2025 in totaal elf explosieven neergelegd.

De verdachten zouden bij de voordeur van een woning aan de Prof. Struijckenlaan een explosief hebben neergelegd op 7 september 2025. Het explosief ging niet af en er vielen geen gewonden. Diezelfde nacht hield de politie al een 54-jarige man uit Leek aan voor het vergrijp.

Verschillende straten

De elf explosies, of pogingen daartoe, vonden in Baarn plaats aan de Acacialaan, de Fresiastraat, de Hoofdstraat, de Prof. Struijckenlaan, de Goeman Borgesiuslaan en de Amsterdamsestraatweg. Eerder werd een 23-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor de explosie aan de Goeman Borgesiuslaan. Die vond plaats op 9 mei 2025.

Of het duo ook iets te maken heeft met die andere incidenten, wordt nog onderzocht.

In juli vorig jaar was een studio aan de hoofdstraat doelwit van een explosie: