Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Man en vrouw uit Dordrecht opgepakt voor explosiereeks Baarn

Man en vrouw uit Dordrecht opgepakt voor explosiereeks Baarn

Crime

Vandaag, 17:37

Link gekopieerd

De politie heeft dinsdag een man van 26 en een vrouw van 21 uit Dordrecht opgepakt op verdenking van het plaatsen van een explosief in Baarn afgelopen zomer, zo liet de politie donderdag weten. In de Utrechtse plaats werden in 2025 in totaal elf explosieven neergelegd.

De verdachten zouden bij de voordeur van een woning aan de Prof. Struijckenlaan een explosief hebben neergelegd op 7 september 2025. Het explosief ging niet af en er vielen geen gewonden. Diezelfde nacht hield de politie al een 54-jarige man uit Leek aan voor het vergrijp.

Verschillende straten

De elf explosies, of pogingen daartoe, vonden in Baarn plaats aan de Acacialaan, de Fresiastraat, de Hoofdstraat, de Prof. Struijckenlaan, de Goeman Borgesiuslaan en de Amsterdamsestraatweg. Eerder werd een 23-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor de explosie aan de Goeman Borgesiuslaan. Die vond plaats op 9 mei 2025.

Of het duo ook iets te maken heeft met die andere incidenten, wordt nog onderzocht.

In juli vorig jaar was een studio aan de hoofdstraat doelwit van een explosie:

Drie explosies in één maand tijd in Baarn
1:31

Drie explosies in één maand tijd in Baarn

Door ANP

Lees ook

Weer explosie in Baarn, flinke schade aan woning
Weer explosie in Baarn, flinke schade aan woning
Baarn opgeschrikt door derde explosie in maand tijd: 'Ik ben gaan graven: heb ik vijanden?'
Baarn opgeschrikt door derde explosie in maand tijd: 'Ik ben gaan graven: heb ik vijanden?'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.