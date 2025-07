Weer explosie in Baarn, flinke schade aan woning

In de nacht van vrijdag op zaterdag is bij een woning aan de J.F. Kennedylaan in Baarn een explosief afgegaan. Niemand raakte gewond, maar het pand liep forse schade op. De voordeur is beschadigd en de ramen van de woning liggen eruit, meldt de politie.

Het is niet de eerste explosie dit jaar in de Utrechtse gemeente. Al zeker acht keer werd daar in 2025 een explosie gemeld, waaronder twee keer bij een zonnestudio. Volgens RTV Utrecht was er in maart ook nog een autobrand waarbij mogelijk een explosie plaatsvond.

Een woordvoerder van de politie laat zaterdagochtend weten dat het onderzoek naar de explosie aan de J.F. Kennedylaan nog in volle gang is. Het is volgens haar nog te vroeg om iets te zeggen over een eventueel verband met eerdere ontploffingen, maar die mogelijkheid wordt wel meegenomen in het onderzoek.

ANP