Na incident Mischa Blok nogmaals boekbekogeling door fatbikers gemeld

Zijn mishandelingen met boeken een nieuwe, nare trend? Na Utrecht is er ook in Amsterdam een melding gedaan van een boekbekogeling. Daar zou iemand zelfs een hersenschudding hebben opgelopen door zo'n aanval vanaf een fatbike.

Journalist en radiopresentator Mischa Blok werd in Utrecht door twee tieners op een fatbike bekogeld met een boek. Afgelopen zondag reed zij de jongens tegemoet. Toen ze op hoge snelheid langsreed, gooiden ze een boek tegen haar borstkas. De twee keerden om en gooiden het boek nog een keer. Dit keer tegen haar schouder. Blok kneusde twee ribben.

Soortgelijk incident

De journalist hoorde van volgers op social media dat ze soortgelijke incidenten hebben meegemaakt, een van hen overkwam het in Amsterdam. Diegene zou hierbij een hersenschudding hebben opgelopen.

De politie Amsterdam bevestigt tegenover het ANP dat er begin november in Amsterdam-West inderdaad een melding is gedaan van 'een soortgelijk incident'. Over de ernst van de verwondingen kon de politie geen uitspraken doen.