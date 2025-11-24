Mischa Blok aangevallen met Bukowski-boek door jongens op fatbike

Journalist en radiopresentator Mischa Blok is zondagavond aangevallen in de Cremerstraat in Utrecht. Twee tieners op een fatbike bekogelden haar met een boek. De presentator hield een gekneusde rib over aan het incident.

"Ik reed richting het centrum en zag dat er van de andere kant een fatbike aankwam met twee gozertjes erop", vertelt Blok aan het ANP. "De achterste jongen stond rechtop en had iets in zijn handen wat hij met hoge snelheid tegen mijn borstkas aangooide." Door de klap viel Blok van haar fiets.

De jongens stopten, keerden om en pakten het object op en reden terug, om dit nog een keer naar Blok te gooien. Ditmaal raakten zij haar schouder. Op dat moment kwamen er andere mensen aanlopen die Blok hulp aanboden. Toen zag ze dat het voorwerp waarmee zij was belaagd een boek van de Amerikaanse schrijver Charles Bukowski was.

Veiligheid aangetast

Blok heeft aangifte gedaan van het incident. "Er zijn vrouwen die veel ergere incidenten meemaken", zegt ze. "Maar hiermee wordt wel je gevoel van veiligheid aangetast. Het ging de jongens ook niet om roof, ze aasden niet op mijn tas. Het was geen ruzie, we hadden geen woorden. Maar ze wilden mij alleen maar pijn doen, uit het niets."

De politie Midden-Nederland is bezig met de aangifte, laat een woordvoerder maandag weten aan het ANP. De politie meldt dat het incident "mogelijk verband houdt met een eerdere melding van een mogelijk soortgelijk incident" in dezelfde buurt.

Voor de dagelijkse uitzending van Blok op NPO Radio 1 heeft het incident geen gevolgen.