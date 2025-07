Drie aanhoudingen voor explosief materiaal in auto bij flats Utrecht

De politie heeft drie mensen aangehouden voor betrokkenheid bij de auto met explosief materiaal. Het voertuig stond geparkeerd aan de Beneluxlaan, vlak bij twee flatgebouwen. Uit voorzorg werden bewoners tijdelijk uit hun woningen gehaald.

De situatie speelde zich dinsdagavond af en leidde tot grote inzet van hulpdiensten. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het explosieve materiaal uit de auto verwijderd en onschadelijk gemaakt. Wat voor soort materiaal het precies was, is nog niet bekendgemaakt door de politie.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de drie verdachten dinsdagavond zijn aangehouden. Meer details over wie het zijn of waar ze zijn gearresteerd, zijn nog niet vrijgegeven. Ook over het mogelijke motief willen de autoriteiten op dit moment niets kwijt.

Het incident zorgde voor de nodige onrust in de wijk. De politie onderzoekt de zaak verder en roept eventuele getuigen op zich te melden.