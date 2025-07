Explosief materiaal gevonden in auto Utrecht: bewoners flats weer thuis

De twee ontruimde flats in Utrecht zijn in de nacht van dinsdag op woensdag weer vrijgegeven en de bewoners mogen weer terug naar huis. Dat melden de politie en de veiligheidsregio na urenlang onderzoek naar gevaarlijke stoffen in een auto aan de Beneluxlaan.

In de auto was daadwerkelijk explosief materiaal aanwezig, blijkt uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD). Het materiaal is door de EOD meegenomen en wordt elders onschadelijk gemaakt. Bewoners van twee flats aan de nabijgelegen Aziëlaan waren uit voorzorg geëvacueerd.

Welk explosief materiaal in de auto is gevonden, kon een woordvoerster van de politie niet zeggen. Ze laat weten dat de auto er nog wel staat en dat de politie nog aanwezig is om verder onderzoek te doen.

Jerrycans

Op beelden was te zien dat het ging om een zwarte auto met daarin jerrycans. Volgens RTV Utrecht was dinsdagavond ook een parkeerterrein bij Sportpark Galecop in Nieuwegein afgezet na de vondst van een soortgelijke jerrycan. Of er een verband is tussen beide incidenten, kon de politiewoordvoerster niet zeggen.

Een bewoner van een van de flats liet verder aan de regionale omroep weten dat de auto in eerste instantie werd achtervolgd door de politie. Ook daarover wilde de politie niets zeggen. Voor zover bekend is niemand aangehouden.

