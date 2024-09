Twee verdachten dodelijke mishandeling Den Haag langer vast

Twee mannen verdacht van betrokkenheid bij een fatale mishandeling op het Plein in Den Haag op 21 juli blijven langer vastzitten, zo heeft de rechter-commissaris dinsdag bepaald.

De twee, die vorige week woensdag werden overgebracht van Duitsland naar Nederland, zitten ook de komende veertien dagen nog in bewaring. Ze zitten in beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat, liet het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag weten.

Slachtoffer verbleef in azc

Het slachtoffer van de mishandeling was een 23-jarige man uit Somalië die verbleef in een asielzoekerscentrum in het Noord-Hollandse Heerhugowaard. Hij kreeg in de nacht van 20 op 21 juli ruzie met een groep van vier mensen op de Lange Poten in het centrum van Den Haag. De ruzie ging verder op het naastgelegen Plein.

Behalve de twee verdachten die langer blijven vastzitten, zijn er nog twee verdachten in beeld. Ook zij komen uit Duitsland. Het Openbaar Ministerie wil dat ook zij worden overgeleverd van Duitsland naar Nederland.

ANP