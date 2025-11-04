Terug

Twee verdachten aangehouden in Suriname voor moord op Sherwin Peterhof

Crime

Vandaag, 11:31

Twee verdachten van de moord op Sherwin Peterhof zijn aangehouden in Suriname. Dat meldt de politie. De 42-jarige man en de 57-jarige vrouw hebben zich vrijwillig gemeld bij de politie en worden op korte termijn uitgeleverd aan Nederland.

Peterhof werd half augustus dood gevonden in een maïsveld in het Belgische dorp Meer, vlak over de grens bij Breda. Drie dagen eerder was hij door een vriend als vermist opgegeven, meldt de politie.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In deze video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt:

Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?
Vijf andere verdachten

De Nederlandse politie verspreidde vorige week foto's van de twee verdachten: Denise S. uit Paramaribo en Claimond M. uit Rotterdam. Er werd 15.000 euro uitgeloofd voor tips die naar hun arrestatie zouden leiden.

In de zaak zijn al vijf andere verdachten opgepakt: een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam. Wat hun precieze rol is geweest, wordt nog onderzocht.

