Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie deelt foto's van gezochte verdachten dood Sherwin Peterhof (41)

Politie deelt foto's van gezochte verdachten dood Sherwin Peterhof (41)

Crime

Vandaag, 15:40 - Update: 39 minuten geleden

Link gekopieerd

De politie heeft foto's vrijgegeven van twee mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Sherwin Peterhof uit Suriname. Het gaat om de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 32-jarige Claimond Maes uit Rotterdam.

Peterhof werd half augustus dood gevonden in een maïsveld in het Belgische dorp Meer, vlak over de grens bij Breda. Drie dagen eerder was hij door een vriend als vermist opgegeven, meldt de politie.

Twee verdachten mogelijk gevlucht

De politie vermoedt dat Soekra en Maes naar Suriname zijn gevlucht. Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt met de publicatie van hun foto's nieuwe tips binnen te krijgen. Het OM looft twee keer 7500 euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de verdachten.

In de zaak zijn al vijf andere verdachten opgepakt: een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam. Wat hun precieze rol is geweest, wordt nog onderzocht.

Claimond Maes. Beeld: Politie

Claimond Maes. Beeld: Politie

Denise Soekra. Bron: Politie

Denise Soekra. Bron: Politie

Door ANP

Lees ook

Onderzoek naar dode man in maïsveld Meer, 'gewelddadig overlijden'
Onderzoek naar dode man in maïsveld Meer, 'gewelddadig overlijden'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.