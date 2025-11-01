Politie deelt foto's van gezochte verdachten dood Sherwin Peterhof (41)

De politie heeft foto's vrijgegeven van twee mensen die verdacht worden van betrokkenheid bij de dood van de 41-jarige Sherwin Peterhof uit Suriname. Het gaat om de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 32-jarige Claimond Maes uit Rotterdam.

Peterhof werd half augustus dood gevonden in een maïsveld in het Belgische dorp Meer, vlak over de grens bij Breda. Drie dagen eerder was hij door een vriend als vermist opgegeven, meldt de politie.

Twee verdachten mogelijk gevlucht

De politie vermoedt dat Soekra en Maes naar Suriname zijn gevlucht. Het Openbaar Ministerie (OM) hoopt met de publicatie van hun foto's nieuwe tips binnen te krijgen. Het OM looft twee keer 7500 euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de verdachten.

In de zaak zijn al vijf andere verdachten opgepakt: een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam. Wat hun precieze rol is geweest, wordt nog onderzocht.

Claimond Maes. Beeld: Politie