Twee uitbaters seksclub gearresteerd in zaak dode man Maarheeze

Twee uitbaters van een seksclub in het Belgische Maaseik zijn gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de 57-jarige man die zaterdag overleden werd aangetroffen in een auto in het Brabantse Maarheeze.

Dat heeft het parket van de Belgische provincie Limburg gemeld. De gearresteerde 51-jarige man en 33-jarige vrouw worden vrijdag voorgeleid voor de rechtbank in Tongeren.

Het lichaam van de Belgische man werd afgelopen zaterdag ontdekt door een buurtbewoner in Maarheeze:

0:39 'Buurtbewoner ontdekt lichaam in dichtgetapete zak in auto'

Het parket meldt dat er de afgelopen dagen in verband met de dood verschillende huiszoekingen zijn geweest, maar dat het onderzoek nog verder gaat.

Het slachtoffer lag in een zeil verpakt op de achterbank van de auto met Nederlands kenteken. De politie zei al snel te vermoeden dat het om een misdrijf gaat. "Mede dankzij de nauwe samenwerking met Nederland werden de twee verdachten gearresteerd en aangehouden", aldus het Belgisch-Limburgse parket in een verklaring.

ANP